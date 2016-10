Schenkenzell Herzen schlagen höher

Ein Spendenwaggon stand bereit und der wurde von den Besuchern gut gefüllt. Schließlich kam ein Erlös von rund 500 Euro dem Kindergarten zugute. Die Gäste bewunderten die detailgetreue Zusammenstellung der Anlage. 15 Lokomotiven mitsamt Waggons aus den 1960er-Jahren nahmen ihre Fahrt auf. Aber auch ein Brautpaar trat aus einer Kirche, und per Knopfdruck blitzten die Kameras der umstehenden Fotografen auf. In den Gärten erkannte man Blumenkohl und Salat. Baumfäller arbeiteten neben den Gleisen. Ein Bach, der unter einer Brücke plätscherte, sah täuschend echt aus. Gerade die winzigen Finessen begeisterten neben den vielfältigen Schienenfahrzeugen. Der Besucherandrang war am Samstag etwas verhalten. Dafür strömten am Sonntag umso mehr Gäste ein. Ihnen wurde erlaubt, auch selbst per Fernbedienung die Züge vom Startbahnhof bis zum Endhalt zu steuern. Eisenbahnfans gerieten geradezu ins Schwärmen. Auf andere wirkte die Lust auf Schienenverkehr im Kleinformat sogar ansteckend.