Schenkenzell Hebamme eröffnet ihre Praxis in Schenkenzell

Schenkenzell. Nach mehreren Wochen der Vorbereitung und Renovierung im ersten Obergeschoss im Haus des Gastes in Schenkenzell wird mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 28. Januar, die Hebammenpraxis "rundrum" in der Zeit von 10 bis 14 Uhr eröffnet und der Öffentlichkeit vorgestellt.