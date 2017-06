Schenkenzell "Happy German Bagpipers" heizen ein

Jung und alt trafen zusammen, es wurde geschmökert und man ließ sich kulinarisch verwöhnen. Die Kinder kamen auf ihre Kosten. Zum einen mit der Hüpfburg für die Kleinen, aber auch mit den Rundfahrten durch Schenkenzell mit dem MTW.

Zielsicher musste man bei der Schießbude sein. In einem Winkel warteten die Kinder darauf geschminkt zu werden. Mit appetitlichen herzhaften Speisen verwöhnten die Mitglieder der Feuerwehr ihre Gäste. Im Obergeschoss des Gerätehauses konnte man leckere Kuchen und Torten genießen. Zum Handwerkervesper am Montag spielten noch die "Happy German Bagpipers" auf, die erst am Vormittag in Jade in Friesland gestartet waren. Das gefiel den Gästen, darunter zahlreiche Kollegen der benachbarten Feuerwehren. Zeitweise war es sogar eine Herausforderung einen Sitzplatz zu ergattern, so gut besucht war das Fest.