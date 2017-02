Schenkenzell Hästräger kommen ohne Masken

Da staunten Prinzessinnen, Clowns, kleine Äffchen, Feuerwehrmänner und Indianer sehr. Mitmachspiele, Lieder und Reime gab es zuerst im Turnraum für die Buben und Mädchen. Um nicht zu erschreckend zu wirken, verzichteten die Hästräger auf die Masken, so die traditionelle Abmachung mit der Kindergartenleiterin Monika Tschersich.

Andreas Müller stimmte mit dem Akkordeon so manches schmissige Liedchen an. Bald schon wurde eine Polonaise angestimmt und getanzt, bevor es Brezeln und Naschzeug gab. Für den guten Ton sorgten vor allem auch die Dorfbätscher. Die spielten ihre Hits im Garten auf und kletterten dabei teils auf die Spielgeräte. Dort im Freien zogen auch die Narren ihre Masken auf und tanzten ausgelassen zur mitreißenden Musik. Die Kinder beobachteten den Trubel aus der Sicherheitszone des Kindergarten aus. So konnte sich jedes Kind nähern – oder besser in Deckung gehen. Später wurden die Kleinen von den wieder unmaskierten Narren in ihren einzelnen Gruppen besucht, so dass schnell die Neugier über die Furcht siegte. Besonders behutsam kamen die "Krabbelkäfer" unter drei Jahren in Kontakt mit der Fasnet.