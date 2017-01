Schenkenzell Gruseliger Freitag, der 13., im Schenkhaus

Als Arbeitserzieher in Alpirsbach tätig, findet er seine Motive in außergewöhnlichen Biographien und bei ausgiebigen Wanderungen in der einsamen Natur. Im Genre der Grusel- und Schauergeschichten, gelegentlich auch "Edel-Horror" genannt, gebührt Daniel Mosmann ohne Zweifel ein Ehrenplatz. Es geht ihm dabei nach eigenen Aussagen weder um Geld noch Ruhm. Vielmehr ist der bekennende Atheist am Menschen und dessen Verhältnis zu Leben und Tod interessiert.

Er will genau hinschauen, den Menschen zuhören und sie spüren – bevor er das Entdeckte in Kurzgeschichten und Gedichten literarisch geradezu filigran seziert.

Die nächste Autorenlesung im Schenkhaus findet am 11. Februar um 19.30 Uhr statt. Joachim Eitel aus Haslach i.K. wird dort seinen auf historischen Tatsachen basierenden neuen Roman "Mut zur Feigheit" vorstellen.