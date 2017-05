Schenkenzell Gottesdienst vor der Klosterkirche

Schenkenzell-Wittichen (ks). Bei so einer harmonischen Stimmung konnte der Tag nur mit Sonnenschein gesegnet sein. Gleichzeitig wurde der Tag für eine Maiwanderung der Erstkommunions-Familien genutzt. Eine entspannte und lauschige Atmosphäre schwang in der Luft. Bänke und Stühle waren ins Freie getragen worden, der Altar hatte vor der Klosterkirche in Wittichen seinen Platz bekommen. Die Instrumentalgruppe Arche spielte mit großer Besetzung. So begleiteten Gitarren, Flöten, eine Trompete und ein Keyboard die Lieder. Pfarrer Monsignore Adam Borek zelebrierte die Messe und Diakon Oswald Armbruster wirkte mit.

Wie niedlich, dass Borek alle Kinder zum Vaterunser an den Altar rief. Mit den Händen himmelwärts beteten die Kleinen mit dem Pfarrer und der gesamten Gemeinde die althergebrachte Anrufung. Zum Ausklang sorgten die Organisatoren für eine Bewirtung unter der großen Linde. Die Kollekte und der Erlös wurde für Projekte in der Seelsorgeeinheit Wittichen gesammelt.