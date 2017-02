Schenkenzell Geschichte des Zweiten Weltkriegs wird im Schenkhaus lebendig

Schenkenzell. Die diesjährige zweite Autorenlesung im Schenkhaus wird von Joachim Eitel aus Haslach gestaltet. Nach dem Debütroman "Japanische Abwege" (2014) erschien Anfang 2017 sein Roman "Mut zur Feigheit". Am Samstag, 11. Februar ab 19.30 Uhr wird das Werk in einer szenischen Lesung mit Harald im Spring und Birgit Goerner im Schenkhaus Schenkenzell vorgestellt. Der Roman beschreibt die bewegende Suche nach der eigenen Identität und eine tragische Liebesgeschichte, wie sie nur der Zweite Weltkrieg hervorbringen konnte: Über 60 Jahre nach Kriegsende löst Elisabeth Stelker das Rätsel um den ihr unbekannten Vater. Sie reist bis Hiroshima, um herauszufinden, was vor ihrer Geburt 1945 in Berlin, Ausgburg und Tokio geschehen war.