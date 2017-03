Schenkenzell Gemeinsam geht’s weiter

Die Mitglieder nahmen an kirchlichen Prozessionen teil. Einen Auftritt gaben die Aktiven beim Sommerfest der "Sängerlust" in Sulzbach. Im Juli wurde der Familientag im Martinshof zu einem schönen Erlebnis. Vergnügt und unterhaltsam war im August das "Mostfest" bei Familie Haberer im Müllerswald. Im selben Monat fand dort noch ein lustiges Helferfest auf dem Heuboden statt. Einen Auftritt gaben die Sänger beim Herbstfest der Sozialgemeinschaft in der Friedrich-Grohe-Halle. Bei der Herbstwanderung marschierten die Mitglieder ins Gasthaus Heuwies, wo eine deftige Schlachtplatte aufgetischt worden war.

"Etwas Besonderes war das ›Interkulturelle Friedenskonzert‹ unter der Regie von Hans Kurt Rennig", sagte Armbruster mit großer Anerkennung. Den Volkstrauertag umrahmten die Männerchöre gemeinsam mit Liedern. Der letzte Auftritt der Chorgemeinschaft fand traditionell mit dem Silvesterzug in Schiltach statt – bei eisigen Temperaturen.

Kassier Martin Haberer freute sich, ein leichtes Plus in den Finanzen verkünden zu können.

Insgesamt wurden 32 Proben abgehalten. Der durchschnittliche Probenbesuch liegt bei 89 Prozent. Die fleißigsten Sänger wurden geehrt und erhielten ein Präsent. Nur drei Mal fehlte Heinz Appenzeller. Einmal fehlten Rolf Schaub und Josef Schmider. Immer mit Anwesenheit glänzten Herbert Armbruster, Franz Spinner und Johannes Storz.

"Komisch. Das hier ist meine erste letzte Hauptversammlung als Bürgermeister", gestand Thomas Schenk sein Gefühl zu Beginn seines Grußworts. Schenk dankte den Sängern für viele Jahre schöner Chormusik, den kulturellen Bereicherungen und den harmonischen Kontakten zu den Mitgliedern. Für die Zukunft wünschte er den Aktiven weiterhin Spaß am Gesang und Zusammenhalt.

"Schaffen wir denn das nächste Konzert?", fragte dann Armbruster beim Ausblick in die Runde. Claus Fleckenstein sicherte umgehend die Unterstützung der Schiltacher Sänger zu. Beim Konzert in Schenkenzell sorgt bereits der Narrenverein für die Bewirtung. Es entstand eine lebhafte Diskussion, ob der Konzerttermin ins Frühjahr verlegt werden sollte, um mehr Publikum zu gewinnen. Dabei füllt sich die Festhalle meist mit viel Publikum. Das Jahreskonzert der Chorgemeinschaft ist im Januar zugleich der Auftakt der kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde. Martin Haberer sah allerdings mehr im Repertoire ein Problem. Hier müsse die Dirigentin Susanne Mogler eine geschmackvolle Auswahl treffen, welche die Sänger auch bewältigen.

Hans Kurt Rennig kündigte für den Herbst ein Konzert in der evangelischen Kirche in Schiltach an. Anlass sind 500 Jahre Reformation. Gemeinsam wolle man mit dem gemischten Chor und dem Kinderchor singen. Fleckenstein bat jedoch darum, dass keine englischen oder lateinischen Lieder ausgewählt werden: "Wir pflegen den deutschen Chorgesang".

Die Vatertagswanderung führt in diesem Jahr zum Schwenkenhof. Die Papiersammlungen finden jeweils am ersten Samstag im April und im Oktober statt.

Für 50 Jahre aktiver Mitgliedschaft wurde in der Versammlung Franz Spinner ausgezeichnet. Spinner singt im zweiten Tenor. Anton Unger vom Sängerbunds Kinzigtal würdigte den Sänger mit der goldenen Ehrennadel und dankte für sein großes Engagement. Außerdem erhielt der Jubilar den Ehrenausweis des Chorverbands und damit freien Eintritt zu allen Konzerten im Verband. Vom Chor überreichte Vorsitzender Herbert Armbruster einen Ehrenteller und ein Präsent.