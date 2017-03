Schenkenzell "Für Männer von 50 bis 150 Jahren"

In der Gruppe sind im Moment zehn früher aktive Turner und ehemalige Handballer. In der Sportstunde stehen Gymnastik, Koordinations-, Dehn- und Kräftigungsübungen auf dem Programm. Leichte Ballspiele lockern das Team auf, machen Spaß und halten die Herren im Alter beweglich. Bewundernswert: Sportlehrer Siegbert Lehmann trainiert die "Jedermänner" von Anfang an. Lehmann ist zwar bereits 77 Jahre alt, aber so durchtrainiert und auch geistig fit ein Vorbild für alle.

In den Jahren bildete sich der ehemalige Lehrer immer wieder fort. So bietet Lehmann ein ausgewogenes und altersgemäßes Fitnessprogramm ohne besonders sportlichen Ehrgeiz. "Jeder macht das, was ihm gut tut", lautet seine Maxime. Wer sich den "Freitagsturnern" anschließen möchte, ist in der Schenkenzeller Sporthalle willkommen. "Angesprochen fühlen dürfen sich Männer von 50 bis 150 Jahren", scherzt Siegbert Lehmann verschmitzt.

Jetzt heißt es nur noch runter vom Sofa und ab zum Sport. Die Treffen finden freitags ab 19 Uhr statt. Kontakt gibt es bei Heinz Harter unter Telefon 07836/26 61 und bei Siegbert Lehmann unter Telefon 07836/73 94.