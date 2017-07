Schenkenzell Für das Baugesuch eine Zufahrt erforderlich

Konkret bedeute dies, dass während der 20-jährigen Laufzeit des Windrades für die Baubehörde eine Zuwegung für alle Zwecke gesichert sei. In einem Schreiben versichere die Firma, nur Fahrzeuge des Normalverkehrs auf dieser Straße für Service- und Wartungsarbeiten einzusetzen und nicht etwa Schwertransporte, Betonwagen oder sonstige Materiallieferungen für die Windkraftanlage, schilderte der Bürgermeister.

Dafür habe das Unternehmen andere Möglichkeiten ausgelotet. Vom Zwieselberg über den Roßberg sollen die Turmbauteile angeliefert werden. Für den Transport von Material wie Beton für die Fundamente soll eine weitere Trasse erschlossen werden.

Bei der Befahrung der Talstraße mit Fahrzeugen unter 7,5 Tonnen Gesamtgewicht sehe er keine Probleme. Passierten jedoch schwere Betonlaster die Straße, stünden die Brücken in Richtung Hinter-Kaltbrunn unter Beobachtung. Auch sei durch die Vielzahl von Betonfahrten mit Straßenschäden zu rechnen, weshalb zuvor eine Dokumentation des Straßenzustands erstellt werden müsse, so Schenk. Ebenso eine Vereinbarung zur Wiederherstellung von Belagsschäden. Die Firma K und S biete der Gemeinde ein Nutzungsentgelt von jährlich 300 Euro an. Letzteres sei jedoch nicht Gegenstand des Antrags des Unternehmens, erklärte Schenk. Bedingung für die Genehmigung einer baurechtlichen Zufahrt seitens der Kommune müsse deshalb sein, dass die Benutzung der Talstraße für Materialanlieferung zum Bau der Anlagen, späterer Umbau, Reparatur oder Rückbau mit dieser Zustimmung nicht verbunden sei. Der Investor werde aufgefordert, rechtzeitig vor Baubeginn der Gemeinde ein Konzept vorzulegen, wie die Anlieferung von schweren Bauteilen erfolgen soll. Dieser Vorgehensweise der Verwaltung befürwortete das Ratsgremium einstimmig.