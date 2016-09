Schenkenzell Fünf Männer helfen der Natur auf die Sprünge

Das wuchernde Springkraut hatte die Sicht auf die historischen Bauwerke nahezu vollständig gekappt. Fünf Mann waren gekommen, um das lästige Gewächs wenigstens im Sichtfeld herauszureißen.

Die Samen "sprangen" jedoch schon aus den Blüten. Ein neuer Bewuchs mit Springkraut ist damit im nächsten Jahr wohl gesichert. Die bis zwei Meter wuchernde, aus Indien stammende Pflanze ist nicht unschön. Doch sie vertreibt die heimische Flora.

Im nächsten Frühjahr soll nochmals eine Springkraut-Aktion stattfinden. Im ersten Moment wirken diese Konstruktionen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts als Brücken. Das stimmt jedoch nur zum Teil. Gebaut wurden sie in erster Linie, um das Bachwasser anzustauen. Auf dem besser erhaltenen Bauwerk ist die Zahl 1842 (Schriftzug "erbaut durch Kaltbrunner Bauern 1842") zu erkennen. Der hintere Bau ist in einem wesentlich maroderen Zustand. Fördergelder für die Erhaltung zu bekommen? Das wäre ein Glücksfall. Um 1850 wurde noch eifrig aus den Seitentälern geflößt, erklärte Willy Schoch, ganz in seinem Element vertieft.