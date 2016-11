Schenkenzell Fremdenverkehrsabgabesatzung ist Geschichte

Den Stein ins Rollen gebracht hat die Verwaltung mit dem Vorschlag, die seit dem Jahre 1988 geltende Satzung zu überarbeiten und neue Strukturen bei der Berechnung festzulegen. Weil das Thema sehr komplex war, wurde eigens eine Arbeitsgruppe mit je zwei Gemeinderäten und Vertretern der Verwaltung gegründet, die zweimal tagte. Die Gruppe kam zu dem Ergebnis, dass eine Neustrukturierung nicht nur einen immensen Aufwand verursacht, sondern das Bemessungsmodell auch Ungerechtigkeiten beinhaltet. Vor allem deshalb, weil die Gastronomie hätte den Löwenanteil beisteuern müssen.

So beschloss das Ratsgremium nach gründlicher Beratung in der Oktober-Sitzung, auf die Fremdenverkehrsabgabe ganz zu verzichten.

Um einen Teil des entgangenen Steuergeldes in Höhe von jährlich rund 7000 Euro wieder hereinzuholen, soll über eine Erhöhung der Kurtaxe nachgedacht werden, was allerdings in der Sitzung am Donnerstag kein Thema war.