Schenkenzell Film zeigt Gemeinde von oben

"Mein Kollege Veit Küpper bedient die Kamera, ich steuere den Flug", so Mario Demuth. Dabei hatte Demuth die Drohne immer im Blick. "Der Pilot muss im Zweifel schnell reagieren können, deswegen dürfen wir nur in Sichtweite zur Drohne fliegen", ergänzt Demuth.

Gute Nerven brauchte das Team bei der Zipline im Heubachtal. "Hier musste das Timing von Seilbahnfahrt und Drohnenflug exakt stimmen", so Drohnenpilot Demuth. Per Funkgerät gab das Videoteam das Startsignal für die Seilbahn-Gäste. Danach ging alles ganz schnell. Veit Küpper bekam auf ein Tablet an der Fernbedienung die Livebilder aus der Kamera an der Drohne übertragen. Sobald er einen Seilbahnfahrer im Bild hatte, gab er an Pilot Demuth das Startsignal. Dieser steuerte die Drohne dann über eine vorher besprochene Flugbahn. Kameramann Küpper bewegt zeitgleich die Kamera, damit der Seilbahnfahrer immer gut im Bild ist.

Insgesamt brauchte das Team drei Drehtage. Geplant war ursprünglich einer. Doch das Wetter wollte nicht mitspielen.