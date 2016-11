Schenkenzell-Kaltbrunn. Um alle Fasnachtsbegeisterten auf die närrische Zeit einzustimmen, feiert der Narrenverein Schenkenzell/Kaltbrunn morgen, 11. November, den Beginn der fünften Jahreszeit. Der Narrenrat möchte mit dieser Veranstaltung die Gelegenheit nutzen, eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Alle Narrole in der Bevölkerung sind eingeladen gemeinsam ab 19:20 Uhr in der neu gestalteten Ortsmitte beim Pavillon im Heilig Garten mit heißen und kalten Getränken in lockerer Atmosphäre die Fasnacht zu eröffnen.