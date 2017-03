Schenkenzell Erinnerung an alte Zeiten der Holzwirtschaft

Der Transport der Holländerstämme in die Talauen geschah in mühseliger Handarbeit oder mit Holzriesen, eigens angelegten Rinnen, in denen die Stämme zu Tal rutschten.

Über das letzte Holzriesen in Wittichen und Kaltbrunn wurde 1955 ein Amateurfilm gedreht. Der Film ist ein letztes Zeugnis des bis Mitte des 20. Jahrhunderts ausgeübten und unverzichtbaren "Riesens". Diese Zeit ist wohl für allezeit vorbei.

Historiker Willy Schoch wird die Besucher beim Seniorennachmittag nochmals in diese Zeit zurückführen und zu diesem Film vorweg wertvolle Hinweise über den harten Job der Holzhauer und zu den unterschiedlichen Techniken des Sommer- und Winter-Riesens geben. Die Waldarbeit war vor allem noch sehr gefahrvoll. Manch einer fand den Tod oder trug lebenslänglich Blessuren mit sich herum.