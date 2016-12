Schenkenzell Erforderliche Sanierung vor Augen geführt

Schenkenzell (czh). 60 Jahre alt und ein bisschen kalt: Eine Stunde vor dem Jubiläumsgottesdienst fiel die Heizung aus in der evangelischen Kirche in Schenkenzell. Aber der neue regionale Chor unter der Leitung von Anna Myasoedova bestand nach nur drei Proben dennoch seine Feuertaufe beim ersten öffentlichen Auftritt in der kleinen Kirche im äußersten Osten im Kirchenbezirk Ortenau.