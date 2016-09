Schenkenzell Ehrung für eine gute Integrationarbeit

Der "SC Kaltbrunn 1967" ist ein kleiner Fußballverein im Teilort der Gemeinde Schenkenzell. Im Oktober 2015 wurde in Schenkenzell eine Flüchtlingsunterkunft eingerichtet. Knapp 70 Menschen aus verschiedensten Ländern zogen im ehemaligen Hotel Sonne ein. Um die Integration der neuen Mitbürger in Schenkenzell möglichst schnell voranzutreiben, erfolgte in der Turnhalle in Schenkenzell eine Infoveranstaltung, bei der sich auch der Kaltbrunner Sportclub vorstellte. Die Aktiven boten den Geflohenen die Möglichkeiten an, sich in ihrem Verein einzubringen. Das stieß auf große Begeisterung. Nach kurzer Zeit konnten sämtliche Mannschaften neue Spieler begrüßen. "Vor allen im Training der Alten Herren war jede Menge los", berichtete Thomas Hauer. Die Flüchtlinge wurden mit Trainingskleidung ausgestattet und vor der Saison erfolgte eine Sammelaktion für Fußballutensilien und Kickschuhe. Ebenfalls wurden Patenschaften eingerichtet.

Maria Schoch, die unter anderem die Clubhütte bewirtet, übernahm für mehrere Familien eine dieser Patenschaften. In der aktiven Herrenmannschaft sind es gleich mehrere neue Spieler, die regelmäßig am Trainingsbetrieb teilnehmen und auch am Sonntag eingesetzt waren. Einer von ihnen ist Feruz Kamberi. Er erzielte das einzige Tor und somit den Siegtreffer für die zweite Mannschaft des SC Kaltbrunn.

Auch innerhalb der Jugendabteilung gibt es Geflohene, die regelmäßig die Trainingseinheiten besuchen. "In einer fremden Umgebung tut es gut, sich auf Bekanntes zu berufen. Sport schafft Ablenkung", sagte Thomas Hauer im Gespräch.