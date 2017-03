Schenkenzell Duravit und Kautzmann investieren

Die Aufzüge sind 7,25 Meter lang, 3,71 Meter breit und 8,09 Meter hoch. Im Untergeschoss wird die Liftanlage mit einem 24 Zentimeter dicken Kalksandstein-Vollmauerwerk umschlossen und erhält an der Stirnseite eine Zugangstüre. Für den Einbau muss die Decke über dem Untergeschoss durchbrochen werden.

Diesem Antrag stimmte das Ratsgremium ebenso zu wie dem Neubau einer Lagerhalle mit Nebenräumen der Firma Kautzmann in der Witticherstraße 45. Das Bauwerk mit einer Grundfläche von 80 auf 28 Meter teilt sich in die Bereiche Rohstofflager und Maschinenlager über zwei Geschosse. Es soll an jener Stelle errichtet werden, an der die Firma vor Kurzem einen Antrag auf Abbruch der alten bestehenden Lagerhalle samt Schuppen gestellt hatte. Die neue Lagerhalle soll ein Pultdach mit neun Grad Neigung erhalten. Wie Bürgermeister Thomas Schenk den Räten erläuterte, werde die geplante Firsthöhe von 11,55 Meter gegenüber dem Bebauungsplan um 1,55 Meter überschritten. Außerdem sei eine Dachneigung von 15 bis 30 Grad festgelegt. Für beides müsse eine Befreiung erteilt werden.

Da die Nutzung der Lagerhalle für Rohstoffe keine ständigen Arbeitsplätze vorsehe, werde auch kein Behinderten-WC eingebaut. Für das Bauvorhaben sei eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Das Oberflächenwasser werde in zwei miteinander verbundenen Retentionsmulden gesammelt und über einen Überlauf gedrosselt der Kleinen Kinzig zugeleitet. Das bestehende Wasserkraftwerk bleibe erhalten und werde in den neuen Baukörper integriert.