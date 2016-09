Schenkenzell Drei Monate Training zahlen sich aus

Schenkenzell. Mit dabei war auch eine Gruppe der Feuerwehr Schenkenzell mit neun Mitgliedern der Abteilungen Schenkenzell und Kaltbrunn in der Leistungsstufe Silber.

In einem Wohnhaus ist im ersten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Der Brand droht über ein Fenster auf den Dachvorsprung überzugreifen. Die Eingangstür ist verschlossen und es sind keine Personen anzutreffen.

Die Feuerwehr rückt mit einem Löschgruppenfahrzeug an. Was dramatisch klingt, war Gott sei Dank nur das Übungsszenario für den Löschangriff für das Leistungsabzeichen in Silber. Vor der Übung stehen nur die Positionen des Gruppenführers, der die Arbeit der neunköpfigen Gruppe koordiniert, und des Maschinisten fest, der das Fahrzeug fährt und bedient. Alle anderen Positionen werden erst kurz vor der Abnahme ausgelost. Dadurch muss jeder Teilnehmer die übrigen Aufgaben beherrschen. Es ist ein Zeitlimit vorgegeben, in der die Übung möglichst ohne Fehler zu absolvieren ist.