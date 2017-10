Schenkenzell Die Vereine liegen beiden am Herzen

"Bei mir brauchen sie den Wecker nicht zu stellen, so viel hab ich nicht aufgeschrieben", kündigte Siegbert Armbruster zum Auftakt seiner persönlichen Vorstellung an. Schenkenzell, genauer gesagt Wittichen, sei seine Heimat und die seiner Familie. Gemeinsam mit den Bürgern diese schöne Gemeinde künftig zu gestalten und zu prägen seien seine Gründe gewesen, weshalb er sich um die Nachfolge von Schenk bewerbe. Ein moderner Bürgermeister müsse ein Manager mit Allroundeigenschaften wie ein Unternehmer sein und doch menschliche Züge besitzen. Er müsse die Antriebsenergie entwickeln, damit der Motor von Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft im Gleichklang schnurre.

Da die Verwaltung erfahrene Fachkräfte habe, bräuchte diesen kein Verwaltungsbeamter vorstehen, bekräftigte der 54-jährige Bauunternehmer. Nur wenn die Infrastruktur in den Außenbereichen intakt sei, könne der jüngeren Generation ein Leben schmackhaft gemacht werden. Zur Offenhaltung der Landschaft trügen die Landwirte viel dazu bei. Bei der Landschaftspflege seien sie erste Ansprechpartner. Die Landschaftspflege komme in besonderem Maße dem Tourismus zu Gute, betonte Armbruster.

Fremdenverkehr fördern

Bernd Heinzelmann erinnerte an seine Tätigkeit als Hauptamtsleiter und Kämmerer in Schenkenzell von 2006 bis 2014. In dieser Zeit sei der Grundstein für seine Kandidatur gelegt worden. Nachdem klar war, dass Thomas Schenk für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehe, seien bei ihm vermehrt Anfragen eingegangen, ob er nicht seinen Hut in den Ring werfen wolle. Den Ausschlag hierfür habe letztlich seine Frau gegeben unter der Bedingung, in Fluorn-Winzeln wohnen bleiben zu können. Darin sehe er keinen Hinderungsgrund. Heute sei man mobil und habe moderne Kommunikationsmittel. Zum anderen dauere die Fahrt nach Schenkenzell gerade mal 15 Minuten. Er werde trotzdem zu Veranstaltungen und Festen kommen, manchmal sich auch vertreten lassen. Die Rathaustür werde auch unter seiner Führung nicht verschlossen sein, versprach der 39-jährige Verwaltungsfachmann.

Eine große Herausforderung werde die Sanierung von Brücken sein. Neue Betriebe anzusiedeln sei schwer, weil die Gemeinde kaum Flächen dafür habe. Deshalb müsse mit den örtlichen Unternehmen gut zusammen gearbeitet und auf deren Bedürfnisse eingegangen werden. Schenkenzell sollte sich wieder auf alte Stärken besinnen. Neben Schenkenburg und Kloster Wittichen schlummerten noch weitere Sehenswürdigkeiten in der Gemeinde, die es für den Fremdenverkehr zu erschließen gelte, forderte Heinzelmann.