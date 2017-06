Schenkenzell Die Müllers sind in aller Munde

Dass die Ausnahme die Regel bestätigt bewies Konstantin Klein – mit einer Körpergröße von 2,23 Meter, der zu Lebzeiten als der größte Mann Deutschlands galt. Mit Abstand kommen die auf Berufe bezogenen Nachnamen am häufigsten vor, wobei die Schreibweisen stark variierten (Mayer, Meier). Auch lokal gesehen gibt es Unterschiede. Im Süden gibt es die Namen Metzger oder Geiger, im Norden sind es Fleischer und Fiedler. Erstaunlich: 850 000 verschiedene Nachnamen soll es in Deutschland geben, in China gebe es mit wesentlich mehr Einwohnern gerade einmal 4000, erläuterte die Fachfrau.

Konstantin Klein war der größte Mann der Welt

Orte mit Namensteilen wie …rode, …reuthe oder …schwandt gehen darauf zurück, dass die Region einst gerodet worden war. Geschichtliche Spuren der alten Germanen sind Städte mit den Endungen …ingen, wie etwa Gundolfingen oder Balingen. "Kein Name ist zufällig", betonte die Referentin. Doch zurück zu den Müllers: Dienstleister waren sie und der Beruf war hart. Säcke mussten geschleppt werden und vom Schleifen des Steins hatten die Müller raue Hände. Gearbeitet wurde in Öl-, Lein-, Walk-, Säge-, Wasser-, Wind- oder sogar in Tretmühlen. Auffällig waren darum Erkrankungen der Atemwege. Unfälle passierten, denn schnell kam eine Hand in die Mechanik der Mühle.

Angesehen war der Beruf nicht. Dem Müller wurde Betrug unterstellt und er genoss Sonderrechte, die wohl geneidet wurden. Je nach Wasserstand arbeitete er auch sonntags – welch Frevel damals. Sprichwörter entstanden durch den Beruf: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" wird heute noch verwendet.

In Erzählungen wie Rumpelstilzchen, dem gestiefelten Kater oder Krabat hat der Müller prägende Rollen bekommen, wie auch in etlichen Volksliedern. Es gibt den Mehlkäfer, den Müllerfloh und mancherorts heißen Kakerlaken Müllerschaben. Jorgen Peter Müller empfahl das "Müllern", eine regelmäßige Gymnastik, unterstützt mit vielen Gesundheitsweisheiten. Auf Borneo gibt es gar das Müllergebirge, benannt nach einem Georg Müller.

Rufnamen waren früher wichtiger

Familiennamen gibt es seit dem neunten Jahrhundert, wobei bei Berufswechsel auch schnell der Name geändert wurde. Im 16. Jahrhundert manifestierten sie sich dann. Im Gegensatz zu heute waren die Rufnamen früher wichtiger, in Aufzeichnungen wurden sie sogar oft größer geschrieben. Heute können Paare sich bei der Heirat für Doppelnamen entscheiden oder je nachdem den Namen der Frau oder den des Mannes führen. Das führt zu einem Boom der Schätzles oder der Königs, da die Namen allgemein gefallen.

Für Doppelnamen führte Höllmüller Herrn Müller-Lüdenscheidt von Loriot und die Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger mit einem Schmunzeln auf. Hierzulande genießt man die Forelle Müllerin Art, und dazu schmeckt ein Müller-Thurgau. Ein Glas dieses klassischen Weißweins ließen sich nach dem Vortrag auch die Teilnehmer munden und stießen mit der sympathischen Referentin und dem Müller-Gruß "Glück zu" an. Übrigens kann man sich über seinen eigenen Namen im Internet im "Deutschen Familiennamensatlas" unter www.namensforschung.net und unter www.namenberatung.eu informieren.