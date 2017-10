Die neuen Schienen auf der Kinzigtalbahn zwischen Schiltach und Alpirsbach sind verlegt, die Züge können wieder auf der Strecke rollen. Bautrupps haben zwischen der neuen Brücke über die Kinzig am Grünguthof in Schiltach und dem Bahnhof in Alpirsbach neue Schienen verlegt und an den Schwellen verschraubt. Der Bahndamm wurde mit Schotter aufgefüllt und mit einer Stopfmaschine verfestigt. Während in diesem Bereich die Arbeiten abgeschlossen sind, ist von Montag, 9. Oktober, bis Sonntag, 19. November, zwischen Offenburg und Hausach ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. In Offenburg müssten die Fahrgäste beachten, dass die Ersatzbusse auf der Ostseite des Bahnhofs abfahren und ankommen. Fotos: Ziechaus