Schenkenzell Der 60er muss gefeiert werden

Begonnen wurde mit einem Gottesdienst, bei dem den bereits verstorbenen Schulkameraden Gisela, Edmund und Johann-Georg gedacht wurde. Danach ging es weiter zu einem geselligen Abend mit Wurstsalat-Buffet bei Schulkamerad Roberto Sauer im Minigolfstüble in Horgen. Bis weit in die Nacht hinein wurde viel gelacht, gegessen und getrunken. Nach einem Frühstück bei Schulkamerad Gerhard Sum ging es am nächsten Morgen mit dem Bus in Richtung Mittelrhein, wo in Bingen ins Schiff zu einer Mittelrheinfahrt umgestiegen wurde. Vorbei am Mäuseturm und zahlreichen Burgen führte die Fahrt nach Oberwesel, wo die Schulkameraden und ihre Partner zu einer geführten Weinwanderung abgeholt wurden.

Von einer "Wein-Station" zur anderen mit immer schöner werdenden Aussichten auf das Rheintal ging der Weg hoch hinauf in die Weinberge. Zurück im Tal stieg man wieder ins Schiff. Höhepunkt dieser Fahrt war ein grandioses Feuerwerk vor den beleuchteten Burgen, das vom Schiff aus bestaunt werden konnte.

Am nächsten Tag besuchte man noch das Niederwalddenkmal und die Drosselgasse in Rüdesheim, bevor die Heimreise angetreten wurde.