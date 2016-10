Schenkenzell Dann lieber die Kurtaxe erhöhen

Weil dies einen immensen Aufwand erfordern würde, werde der Umsatz geschätzt , dies sei rechtlich zulässig. Ein von der Arbeitsgruppe erstelltes Modell lasse die Vermutung zu, dass aufgrund von höheren Bemessungsgrundlagen die Abgabe steige und zu einer versteckten Steuererhöhung führe. Deshalb müsse überlegt werden, den bisherigen Hebesatz zu senken. Falls der Gemeinderat die Abschaffung beschließe, fehle der Kommune jährlich rund 7000 Euro zur Finanzierung des Tourismus. Dies könnte sich nachteilig bei von der Gemeinde gestellten Anträgen an den Ausgleichsstock auswirken, gab Schenk zu bedenken.

Rätin Brigitte Sum sprach von einer schwammigen Grundlage. Der Gesetzgeber habe sich das einmal einfach gedacht. Selbst Richter hätten mit der Definition ihre Probleme. So bald bar bezahlt werde, lasse sich es nicht mehr nachvollziehen, welches Geschäft gemacht worden sei. Ratskollege Kurt Armbruster sah in dem System eine Ungerechtigkeit, da die Gastronomie den Löwenanteil beisteuern müsse. Willi Intraschak stellte fest, dass wenn ein Schenkenzeller eine Firma von außerhalb beauftrage, diese nichts bezahlen brauche. Die Gemeinde müsse aber über jeden Dienstleister im Ort froh sein. Der Wegfall der Abgabe entlaste Verwaltung und Betriebe, argumentierte Intraschak. Schenk räumte ein, in ihm würden zwei Herzen schlagen und er fühle sich hin und hergerissen. Es bestünde die Möglichkeit, das fehlende Steuergeld wenigstens zum Teil wieder hereinzuholen, wenn die Kurtaxe moderat erhöht werde. In diesem Fall würden jene zur Kasse gebeten, die tatsächlich Gäste in Schenkenzell seien, zeigte der Bürgermeister Kompromissbereitschaft.

Mit diesem Vorschlag konnte Gemeinderat mitgehen. Die Aufhebung der Fremdenverkehrsabgabesatzung soll in der nächsten Ratssitzung erfolgen, die dann rückwirkend für das Jahr 2016 gilt.