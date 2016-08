Schenkenzell Bürgeraktion: Ran an das Springkraut

Schenkenzell. Mit seinen schönen zartrosa Blüten, fast wie eine Orchidee, sieht das Drüsige Springkraut zunächst einmal ganz harmlos aus. Und dass das Kraut bei Berührung seine Samen bis zu zwei Meter weit in die Natur hinausschießt, wirkt auch eher lustig als gefährlich. Aber genau diese Eigenschaft macht das Springkraut so gefährlich für die heimische Flora. Durch den Springmechanismus verbreitet sich das aus Indien stammende Gewächs in Windeseile und verdrängt selbst die widerstandsfähigsten einheimischen Pflanzen. Das Springkraut, welches bis zu zwei Meter hoch wird, ist zwischenzeitlich zu einer echten Plage geworden.

In einer erfolgreichen Bürgeraktion wurden am Klosterbach in Wittichen und am Laybach in Hinterkaltbrunn im Mai die Staumauern vom Bewuchs freigelegt. Zwischenzeitlich werden diese historischen Bauwerke durch das bis zu zwei hohe widerspenstige Gewächs nahezu verdeckt. Bevor sich nun der Samen verbreitet, soll eine weitere Bürgeraktion jetzt und eventuell dann auch im Frühjahr gestartet werden. Diese Aktion ist vorgesehen am kommenden Donnerstag, 1. September, ab 17. 30 Uhr; begonnen wird am unteren Layweiher.