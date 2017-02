Schenkenzell (lh). Die neue Bühnenlichtanlage in der Mehrzweckhalle Schenkenzell wird erst nach der Fasnet installiert. Wie Bürgermeister Thomas Schenk auf Anfrage von Gemeinderat Werner Kaufmann in der Sitzung einräumte, klappe es früher leider nicht. Dies sei schade, lasse sich aber nicht ändern. Die beauftragte Firma rb Audio in Hausach habe ihm in einem Telefongespräch erklärt, dass noch nicht alle Teile, die überwiegend aus England kämen, geliefert worden seien und es zu Verzögerungen gekommen sei, wusste Schenk. Der Gemeinderat hatte den Auftrag in Höhe von 12 300 Euro in der letzten Sitzung des Vorjahres an das Hausacher Unternehmen vergeben.