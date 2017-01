Schenkenzell Bowle lockt in die Turmhütte

Bevor sich die Gruppe jedoch den Gaumenfreuden in der Turmhütte widmen konnte, war zunächst der Aufstieg auf schneebedeckten Wegen angesagt. Oben auf dem Theisenkopf angelangt, bot sich den Mitgliedern ein herrliches Abendpanorama durch das Rot der am Horizont hinter den Bergen des Schwarzwalds untergehenden Sonne. Schnell legte sich dann die Dunkelheit über die Täler des Kinzigtals und verlieh der Landschaft einen Ausdruck von Ruhe und Besinnlichkeit. Nun war der richtige Zeitpunkt gefunden, es sich in der "guten Stube" der Turmhütte bequem zu machen und die Feuerzangenbowle vorzubereiten.

Mitgebrachtes Gebäck oder Knabbereien wurden reihum weitergereicht, und so kam jeder in den Genuss verschiedener Leckereien. Die beiden Organisatoren Michael und Gerlinde Götz hatten dafür Sorge getragen, dass die Bowle nicht so schnell ausging, und so kam im Schein der Kerzen und dem Flackern der Feuerzangenbowle eine ausgelassene Stimmung auf. So manche Anekdote wurde zum Besten gegeben, und auch einige Witze durften nicht fehlen.

Am Schluss waren sich alle Teilnehmer einig, dass es ein gelungener und gemütlicher Abend war. Die vorgerückte Stunde zwang dann zum Aufbruch. Mit Fackeln und Taschenlampen gelangte die Gruppe talabwärts zurück zum Ausgangspunkt.