Schenkenzell Bis Jahresende schnelle Datenleitungen

Schenkenzell (lh). Wie Bürgermeister Thomas Schenk in der Sitzung des Gemeinderats verriet, habe ihm kürzlich die Deutsche Telekom bei einem Gespräch mitgeteilt, dass sie alsbald in eigenwirtschaftlichem Ausbau im Ortsnetz Schenkenzell bestehende Verteilerkästen im Äckerhofweg und Reinerzaustraße auf neue Technik umrüste und mit Glasfaserkabel von dem Telekom-Betriebsgebäude im Wohngebiet Hoffeld in Schiltach verbinde. Da in den vergangenen Jahren viele Leerrohre verlegt worden seien, brauche nur an wenigen Stellen aufgegraben werden. Auch vereinzelt sei die Aufstellung von weiteren Schaltschränken vorgesehen, so die Telekom. Bis im Ortskern von Schenkenzell Hochgeschwindigkeitsverträge mit der Telekom oder einem anderen Anbieter abgeschlossen werden können, werde wohl bis Sommer dauern, räumte der Bürgermeister ein. Im zweiten Halbjahr 2017 seien dann die Außenbezirke Vortal, Wittichen und Kaltbrunn mit der Verbesserung des Breitbandnetzes im Rahmen des Ausbauprojekts des Landkreises Rottweil an der Reihe. Wann genau dieser Bautrupp aus Donaueschingen anrücke, wisse er noch nicht. Fest stehe, dass die Arbeiten bis Ende des Jahres fertig sein sollen, sagte Schenk.