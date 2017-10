Schenkenzell Bei Oberdorf-West III die Planung vergeben

Nachdem in der September-Sitzung der Entwurf für eine dritte Erweiterung verabschiedet wurde, vergab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Planungsarbeiten für die Erschließung an das Ingenieurbüro Gfrörer aus Empfingen.

Nach Auskunft von Bürgermeister Thomas Schenk bietet das Büro die Leistungen gemäß der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) für Baugebiete mit geringen Anforderungen mit dem Mittelsatz an. Die Honorarhöhe werde sich an den zu berechnenden Baukosten orientieren. Letztere lägen geschätzt bei circa 100 000 Euro, so Schenk. Der Auftrag des Büros beinhaltet die Erschließungsplanung für Straßen, Frischwasser und Abwasserkanal sowie die Einholung der wasserrechtlichen Genehmigung für die Ableitung des Niederschlagswassers.

Die Vergabe der Erschließungsarbeiten soll im zeitigen Frühjahr 2018 erfolgen, damit möglichst bald die ersten Häuser gebaut werden können.