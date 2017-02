Schenkenzell Aus Flaschen und Deckeln entstehen Rasseln

die Zwerge, nach Alter in groß und klein getrennt, hinter die Bühne zur Kinderdisco. Dort wurde ausgiebig getanzt und auch die Hästräger trieben wieder ihren Spaß mit den Kleinen. Ein Höhepunkt ist immer der Auftritt der Dorfbätscher. Die Guggenmusiker spielten der Lautstärke wegen in einer kleineren Besetzung auf. Verstärkt wurden sie von ihrem Kollegen Finn, der das Trommeln mit seinen vier Jahren schon rhythmisch super drauf hat. "Finn schaut beim Spielen immer auf den Müli (Frank Müller) und macht ihn nach", verriet seine Mutter mit Stolz. Sogar die Trommler bestätigten mit Schmunzeln die Unterstützung durch ihren jüngsten Spross.

Einzig der Abschluss der Fasnet war entsetzlich traurig. Die Hästräger heulten derart schrecklich, dass manche der kleineren Kinder ebenfalls bekümmerte Gesichter hatten. Für die Verbrennung hatten in diesem Jahr die Bergtalhexen gesorgt. Sie brachten die Hexe in einem Sarg vor Ort. Die Holzkiste war allerdings ein Second-Hand-Modell. "Den Sarg wollte unsere Ike vor der Fasnet schon wegwerfen. Wart noch eine Weile, bis zum Aschermittwoch", verpetzte Schenkenhexe Peter Maier. Prompt freuten sich die Bergtalhexen über die ausrangierte Modell. Man hilft sich halt in Schenkenzell.