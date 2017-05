Schenkenzell Auf die Hitze folgt ein Schauer

Nach der Anfahrt startete die Tour am Fuße des Rinkenberges. Auf einem unbefestigten Naturpfad am Waldrand entlang offenbarten sich wunderbare Aussichten zunächst auf Baiersbronn und dann in das Tonbachtal mit seinen idyllischen weitläufigen Wiesen sowie im Hintergrund die gemütlichen Orte Tonbach und Klosterreichenbach.

Am Ende des weichen Waldpfades folgte nun der größte Teil der gesamten Steigung von 400 Metern. Ein schmaler Fußweg mit Steinen und Wurzeln führte durch den Wald bergan und fand seine Fortsetzung auf einer kurzen Passage eines Schotterweges. Nun kam der Einstieg in einen naturbelassenen engen Fußpfad, der im Zick-Zack Kurs wieder steil ansteigend bis auf den Aussichtspunkt "Petermännle" führte, der höchsten Stelle der Wanderung. Eine Gedenktafel dort erinnert an die Sagengestalt "Petermännle", der als Einsiedler hier seinen Schabernack getrieben haben soll.

Oben auf dem Aussichtspunkt konnte ein weitreichender Panoramablick auf das Tonbachtal und die gegenüberliegende Talseite genossen werden. Die urige Sitzgruppe dort lud zu einem Vesper ein und ließ bald die Strapazen des Aufstieges vergessen, bevor es dann weiter über den Kamm auf die andere Seite des Rinkenberges ging. Am Waldrand entlang öffneten sich immer wieder Aussichtspunkte in das Murgtal und in den Ort Mitteltal.