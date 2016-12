Schenkenzell Alterswehr blickt auf schöne Erlebnisse zurück

Obmann Gerd Hampel wünschte er im Namen aller Alterskameraden nach seinem Sturz baldige Genesung. Stefan Groß, der am 22. Dezember seinen 85. Geburtstag feiert, ist das älteste Mitglied der Alterswehr.

Hubert Maier gab einen kurzen Rückblick über das abgelaufene Jahr. Zum Mai-Hock traf sich die Altersfeuerwehr mit Frauen im Gasthaus "Waldhäusle". Dort wurde auch Willi Esslinger als Stellvertreter verabschiedet und Hubert Maier neu eingeführt. Ein einmaliges Erlebnis sei der Ausflug der Alterswehr mit 41 Personen im Juli gewesen, der zur Klopfsäge im Südschwarzwald führte sowie die Rundfahrt mit der "Zäpfle-Bahn" in den Berggasthof "Heiligenbrunnen". Auch im nächsten Jahr ist wieder eine Mai-Hocketse geplant sowie ein Tagesausflug. Diesmal will man das Traktormuseum in Gebhartsweiler am Bodensee ansteuern.

Den Tischschmuck mit herrlichen Adventsgestecken hatte zur Abschlussfeier in vielen Freizeitstunden mit viel Liebe und Fingerfertigkeit Obmann Gerd Hampel hergestellt. Ihm galt hierfür großer Beifall. Da er diese Gestecke kostenlos fertigte, sollte hierfür eine Spende gegeben werden.