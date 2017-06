Schenkenzell/Alpirsbach Fares Aldabbos arbeitet mit Freude im Freibad

"Ich bin total begeistert von Fares. Von der Arbeitsmoral her ist er unser bester Mann", sprudelt es aus Koslowski heraus.

Drei Monate ist es her, seit Fares im Schwimmbad begann, verlieren möchte ihn der Chef nicht mehr. "Fares denkt mit, sieht die Arbeit und packt an. Deshalb möchte ich ihn noch in weiteren Bereichen einsetzen", erzählt der Leiter des Schwimmbads weiter. Der 35-Jährige ist nicht nur ein "Schaffer", die Arbeit ist gleichzeitig Therapie.

Bomben regnet es in Deir ez-Zor in Syrien vom Himmel. Auf der Erde treibt der Daesh (IS) sein Unwesen, foltert und tötet die Bevölkerung. Mitten im Krieg arbeitet Fares als Fahrer mit einem Kleinlaster, oft zwölf bis 14 Stunden täglich. Der Single träumt von einer Partnerin an seiner Seite, mit der er eine eigene kleine Familie gründet. Der Terror zerstört diese Seifenblase. Das Wohnhaus ist zerstört. Fares‘ Eltern und Geschwister leben in Zelten, die Mutter erkrankt schwer an Diabetes. Die Brüder sollen in den Krieg eingezogen werden. Eine Waffe in der Hand? Menschen töten? Der Gedanke kommt nicht in Frage.