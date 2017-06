Schenkenzell-Kaltbrunn. Am Wochenende vom Samstag, 22., bis Montag, 24. Juli, feiert der Sportclub Kaltbrunn sein 50-jähriges Bestehen. Dabei herrscht am Samstag ab 21 Uhr mit den "Almrockern" Volksfeststimmung im Festzelt auf der Festwiese. Es können nun ab sofort Karten im Vorverkauf für die "Almrocker" erworben werden zum Preis von acht Euro beim Rathaus Schenkenzell, Raiffeisen in Schiltach und der Volksbank Schenkenzell.