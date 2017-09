Schenkenzell Alles Tolle kommt aus der Knolle

Schenkenzell. Rund 100 Gäste waren in den ehemaligen Pferdestall am Bühl gekommen. Einladend wirkten die vielen Kerzen und hübschen Dekorationen, was insgesamt eine großartige Atmosphäre gab – da steckte viel Herzblut drin. Die fröhliche Stimmung beim Kartoffelfest hätte nicht besser sein können. Dazu trugen auch die "Fidelen Forchheimer" bei, die eine urige Show-Plattform für ihre musikalischen Darbietungen bekommen hatten.

Rennig, der bekannt ist für sein Faible für Pferdekutschen und antike Unikate, hatte die Gefährte aus alten Tagen aufgestellt – die zwölf Blasmusikanten vom Kaiserstuhl hockten auf den Sitzen und schmetterten Hits aus der Volksmusikszene. Zwei Sängerinnen brillierten mit flotten Liedern und schönen Stimmen, das Publikum konnte bei den Gassenhauern mitsingen und klatschte begeistert im Rhythmus mit.

Die Gäste schmausten sich durch verschiedene Kartoffelgerichte und vor allem konnten verschiedene Knollensorten von einem Bio-Landwirtschaftsbetrieb gekostet und verglichen werden.