Schenkenzell Albert Bühler ist seit 65 Jahren dabei

Begonnen wurde der Abend mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Ulrich, den der Chor mit einigen Liedern mitgestaltete. Zelebrant war Pfarrer Werner Hundertmark. Nach dem Gottesdienst fand man sich im Pfarrsaal ein. Vorsitzender Karl Obermüller begrüßte Pfarrer Hundertmark sowie die Chormitglieder.

Im Anschluss an das gemeinsame Abendessen begann der offizielle Teil. Die Mitglieder mit einer oder mehreren Funktionen im Chor wurden mit einem kleinen Geschenk bedacht. Der Kassenbericht von Rita Wörner zeigte ein erfreuliches Ergebnis. Gute Einnahmen brachte der Glühweinverkauf am Rosenmontag sowie Kaffee und Kuchen beim "Maikaffee". Das Jahresprotokoll wurde vorgelegt und so konnten die Sänger das vergangene Jahr noch einmal in Text und Bild Revue passieren lassen.

Ein wichtiger Punkt war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für 50 Jahre Zugehörigkeit zum Chor wurden Barbara Janetzko und Franz Haaser mit einer Ehrenurkunde bedacht. Zum goldenen Jubiläum erhielten sie zudem ein Gratulationsschreiben des Erzbischofs von Freiburg.