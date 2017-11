Schenkenzell. Bereits zum sechsten Mal startet der Online-Adventskalender Schenkenzell von Schuldekan und Diakon Reiner Lehmann. An jedem Tag des Adventskalenders wartet eine Überraschung. Wer bewusst durch die zukünftige Adventszeit gehen und wollen täglich einen nachdenklichen Impuls erhalten will, kann sich zu der Online-Adventskalender anmelden. "Frieden kann nicht durch Gewalt erhalten werden. Er kann nur durch Verständnis erreicht werden", sagte einst Albert Einstein. Der Adventskalender startet am Freitag, 1. Dezember. Der Initiator bietet damit Gedichte, Fotos, Geschichten und Texte. Die Aktion geht bis Weihnachten, danach werden die Mailadressen wieder gelöscht. Wer den täglichen Impuls bekommen will, sendet eine e-Mail mit dem Stichwort "Adventsimpuls" an: lehmannreiner@ mail.de.