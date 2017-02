Schenkenzell Abschied von einer beliebten Betreuerin

Auch Kindergartengeschäftsführerin Elvira Gaus verabschiedete sich von Doris Feger mit Wehmut: "Sie hat ihre Fachkompetenz voll eingebracht, die Entwicklung des Kindergartens und des Teams konstruktiv begleitet". In sämtlichen Aufgabenbereichen hätte sie zur vollsten Zufriedenheit gearbeitet. "Geht eine Tür zu, geht eine ander auf", meinte Gaus mit Anspielung darauf, dass Doris Feger vor kurzem Großmutter geworden ist.

Die Kinder ihrer Betreuungsgruppe ("Mäusegruppe") hatten zum Abschied ein Lied vorbereitet, das ihre scheidende Betreuerin lustig beschrieb, und überreichten eine selbst gebastelte Zusammenstellung von Bildern, Fotos und Glückwunschkarten. Auch die Kolleginnen hatten ein Gedicht für einen "kulinarischen Abschied" mit vielen Strophen vorbereitet: Ein großer Geschenkkorb wurde mit vielem Essbaren, vom Eissalat über Gummibärchen, Schokolade, Nudeln bis Schnittlauch und Tiramisu gefüllt: Für jedes Teil gab es ein kurze Strophe. Auch die Elternvertreter der Mäusegruppe bedankten sich für ihren Einsatz und überreichten ein Geschenk.

"Es war sehr schön in St. Luitgard in Schenkenzell, es hat mir gut gefallen", ergriff Doris Feger dann das Wort. Bis halb fünf Uhr in der früh hätte zum Beispiel das erste Kindergartenfest gedauert. "Aber die Schenkenzeller können nicht nur festen, sondern auch schaffen". Als im Kindergarten renoviert werden musste, waren alle gekommen, hatten mitgeholfen und in einem Tag war alles gestrichen.

Trotzdem hat sie die ganzen Jahre immer in Schramberg gewohnt und ist jeden Tag hin- und hergefahren. "Mein Mann ist ein Ur-Schramberger, der wollte nicht umziehen", lacht sie.