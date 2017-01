Schenkenzell Abfallcontainer fängt Feuer

Schenkenzell (sw). Zu einem Containerbrand musste die Feuerwehr Schenkenzell an Silvester gegen 22.50 Uhr ausrücken. Aus einem Container auf dem Parkplatz vor dem Firmengebäude der Firma Duravit an der Landstraße in Schenkenzell war Rauch aufgestiegen. Dies hatte ein Anwohner in der Hansjakobstraße bemerkt und, so berichtet Kommandant Jochen Sum, die Feuerwehr verständigt. Nach dem Öffnen des Deckels schlugen den Wehrangehörigen offene Flammen entgegen. Nach einem ersten Ablöschen mit Wasser wurde der Container mit Schwerschaum geflutet, um ein erneutes Aufflammen sicher zu verhindern. Über die Höhe des Schadens und die Brandursache konnte die Wehr keine Angaben machen.