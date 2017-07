Schenkenzell 400 Gäste bei Weihe der St. Georgs-Kapelle

Über 400 Gäste hatten sich auf den Weg gemacht, um beim Festakt, Gottesdienst und der Weihe dabei zu sein. Ein Shuttleservice war eingerichtet worden, da die Parkmöglichkeiten begrenzt waren. Zu den Akteuren gehörten die Kaibachbläser, die den festlichen Akt mit dem Spiel auf ihren Parforcehörnern verschönerten.

Jens Borchers, Betriebsleiter und Forstdirektor im Haus Fürstenberg, begrüßte die Festgäste: "Wir lassen den Roßberg wieder auferstehen. Die Roßbergkapelle lebt wieder." Wie ein "verkommenes Loch" habe die Kapelle vor ein paar Jahren gewirkt. Dabei sei die Gegend über das Roßberg-Plateau besiedelt worden, so vermute man zumindest. Wie der Wald und die Wiesen um 1275 aussahen, das sei fern jeder Vorstellung. Vor fünf Jahren wurde in der Nähe der Kapelle ein Friedwald eröffnet – etwas vollkommen Neues in einer uralten Umgebung. Seither wurden dort rund 200 Menschen bestattet. Seinen Dank sprach Borchers Revierleiter Martin Herrmann aus: "Sie sind derjenige, der hier jeden Stein kennt".

Fürstenberg-Archivar Andreas Wilts tauchte in die Geschichte ein. 1575 habe der Vogt von Kaltbrunn, Hans Glück, seinem Kummer freien Lauf gelassen: Seit 40 Jahren wohne kein Pfarrer mehr dort. Dabei sei der Friedhof ein ganz besonderer Ort: "Ihm wohnt eine Kraft inne", soll der Vogt mitgeteilt haben.