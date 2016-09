Rust Zwei Verletzte bei Unfall auf A 5

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein mit Fahrzeugteilen beladener polnischer 40-Tonner kurz nach 8 Uhr erst ins Schleudern und so in Schieflage geraten, sodass er rund 500 Meter südlich der Anschlussstelle Rust quer zur Fahrtrichtung umkippte. Zur Ursache des Unfalls könne noch keine genaue Aussage gemacht werden, so der ermittelnde Beamte des Verkehrskommissariats Offenburg Olaf Richter vor Ort.

Nach Spurenlage sei der Fahrer über den Seitenstreifen hinaus auf den vom Regen aufgeweichten Straßenrand geraten. Nach etwa 100 Metern habe er sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurückgesteuert, aber nicht mehr unter Kontrolle gebracht. Möglicherweise sei der Unfall, bei dem der 28 Jahre alte Verursacher und sein 41-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden, durch Übermüdung des Fahrers verursacht worden, wie die Polizei mitteilt. Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn in südlicher Richtung für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise bis zur Anschlussstelle Lahr. Foto: Mutz