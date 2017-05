Rust Europa-Park: Rangelei zwischen Besuchern und Security

Was war passiert? Der Sicherheitsdienst des Parks hatte am Sonntag, 21. Mai, einen Besucher hinausgeworfen, der sich offenbar danebenbenommen hatte. Das Freizeitunternehmen spricht in einer Stellungnahme von "wiederholten Aggressionen gegenüber Mitarbeitern". Aufgrund "mehrerer Verstöße gegen die Parkordnung" habe man vom Hausrecht Gebrauch gemacht und den Gast des Parkgeländes verwiesen.

Allerdings war der renitente Besucher Teil einer größeren Gruppe, die nicht tatenlos zusehen wollte, wie ihr Freund hinauskomplimentiert wurde. Es kam zu Rangeleien, woraufhin der Park die Polizei verständigte. Für die gesamte Besuchergruppe, die mit dem Sicherheitsdienst aneinandergeraten war, endete der Parkbesuch vorzeitig.

Resultat: Mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung, die sich sowohl gegen Mitglieder der Besuchergruppe als auch gegen den Sicherheitsdienst des Freizeitparks wenden. Man sei noch mit den Ermittlungen beschäftigt, so die Auskunft des Polizeipräsidiums Offenburg am Montag gegenüber unserer Zeitung. Insgesamt habe man die Personalien von rund 30 Menschen aufgenommen, die nun befragt werden müssten.