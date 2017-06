Rust Europa-Park: Im Sturzflug durch die Wolken

Dabei heben die Besucher gar nicht ab – sie haben aber das Gefühl, als ob. Die Illusion ist überzeugend, bei der Jungfernfahrt haben die Passagiere abwechselnd gelacht und den Atem angehalten – nämlich dann, als es vermeintlich in den Sturzflug ging. Deutschlands größter Freizeitpark nennt seine neue Attraktion eine "Weltsensation". Tatsächlich hat es etwas Vergleichbares in Europa bislang nicht gegeben, allenfalls bei Disneyworld in den USA. Einfach gesagt, hat der Park zwei Vorführsäle gebaut, vergleichbar mit Kinos, in denen die Besucher aber nicht hintereinander, sondern übereinander sitzen.

Beim Betreten des Saals ist die gigantische Leinwand von einem Vorhang verhüllt. Die Besucher nehmen Platz, verstauen ihre Mitbringsel in einem Netz unter dem Sitz und schnallen sich an wie in einem Flugzeug. Dann geht das Licht aus, der Vorhang fährt zur Seite, dafür fahren die Sitzreihen ungefähr drei Meter nach vorn, dicht an die kreisrunde Leinwand heran. Sie hat einen Durchmesser von 21 Metern und ist gewölbt wie eine Satellitenschüssel, damit ein intensives Seherlebnis entsteht. Als der Film startet, hat der Zuschauer dann nicht nur das Gefühl, mittendrin zu sein, sondern ist es auch, sind die bewegten Bilder doch über, unter und neben ihm zu sehen.

Flugangst sollte man nicht haben, hatte es mit gutem Grund in den Eröffnungsreden geheißen. Die Filmvorführung beginnt harmlos mit einem Blick aus dem Weltall auf die Erde. Dann setzt die Kamera zu einem schwindelerregenden Sturzflug durch die Wolkendecke auf Paris zu, weiter geht’s in einer engen Kurve am Eiffelturm hinunter. Die Menschen pressen sich in den Sitz und klammern sich an den Armlehnen fest – so überzeugend ist das Ganze. Der Sitz macht die Bewegungen der Kamera mit.