Rückblick vom 4. Juli Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Gleich fünf Hotels in Bad Wildbad waren das Ziel eines unbekannten Einbrechers. An einer Hoteltür scheiterte er, an den anderen richtete er Sachschaden an.

Bei der Firma Mahle in Rottweil hat es gebrannt. Rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Bei einem Unfall im Gewerbegebiet von Bad Dürrheim sind fünf Menschen teilweise schwer verletzt worden.