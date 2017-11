Rückblick vom 28. November Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Wegen einer Amokdrohung gab es am Gymnasium in Schramberg am Dienstagmorgen einen Polizeigroßeinsatz. Auch das SEK war im Einsatz. Gegen 8 Uhr war bei der Schule eine E-Mail eingegangen, in welcher der Absender ankündigte, mit einer Schrotflinte in der Schule "aufräumen" zu wollen.