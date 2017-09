Rückblick vom 27. September Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Ein neues "Netzwerk für Wertevielfalt" entsteht: Bürgerbündnisse gegen Rechts im Nordschwarzwald wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen.

Was lange währt, wird endlich gut: Der Hubschrauberlandeplatz am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen kann tatsächlich in den 24-Stunden-Betrieb gehen. In der zweiten Offenlage gingen keinerlei Klagen oder Einwendungen ein.