Rückblick vom 23. November Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Nichts geht mehr in Freudenstadt: Kurz vor dem Abschluss der Straßenbauarbeiten in der Loßburger Straße und am Promenadeplatz bilden sich in der Stuttgarter Straße lange Rückstaus.

Premiere im Schwarzwald: Wegen ausbleibender Zahlungen haben Spieler des FC Bad Dürrheim das Training bestreikt.

Nach dem Austritt von Kohlenmonoxid in einem Mehrfamilienhaus in Schwenningen mussten zwei Menschen ins Klinikum gebracht werden. Eine 49-jährige Frau wurde bewusstlos in ihrer Wohnung aufgefunden.