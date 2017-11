Rückblick vom 14. November Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Was bringt ein günstiger Mobilfunktarif, wenn man dann keinen Empfang hat? Das fragen sich O2-Kunden in Sulz am Neckar, denen es seit Monaten so geht. Eine Lösung ist aktuell nicht in Sicht.

Die Bauarbeiten an der südwestlichen Ecke des Schwenninger Marktplatzes kommen voran. Ende der Woche können die Installationen der neuen Wasser-, Gas- und Stromleitungen beendet werden.