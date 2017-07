Rückblick vom 13. Juli Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Im Real-Markt in Horb hat es am Donnerstag eine brutale Auseinandersetzung gegeben. Dabei kam ein Mann ums Leben. Die Kripo ermittelt.

Mit der traditionellen Warm-up-Party in der Volksbankmesse ist am Mittwochabend das Bang Your Head Festival in Balingen eröffnet worden.

Im Zentrum für Psychiatrie in Calw-Hirsau werden seit Mittwochnachmittag zwei Jugendliche vermisst.