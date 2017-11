Landesparteitag in Donaueschingen

Die SPD ringt schwer mit der Neuausrichtung

An diesem Samstag will die SPD Baden-Württemberg einen weiteren Schritt aus dem tiefen Tal machen. Vor dem Landesparteitag in Donaueschingen rumort es jedoch. Es gibt Streit um die programmatische Aufstellung – und auch in der Fraktion kracht es.